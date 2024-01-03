Названа польза ежедневного употребления петрушки Врач Денисова: употребление петрушки поможет насытить организм витаминами С и К

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ежедневное употребление петрушки поможет насытить организм редким витамином К, необходимым для крепких костей, сообщила aif.ru старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии врач-диетолог Наталья Денисова. По словам специалиста, эта зелень также содержит рекордное количество витамина С.

В 100 г зелени петрушки содержится 1,5 суточные нормы этого необходимого витамина (витамина С. — NEWS.ru). Конечно, такое количество вряд ли кто съест, средний пучок петрушки обычно весит 50 г. Но и это неплохая доза. Употребить ее реально, если добавлять частями в разные блюда в течение дня (горячее, салаты, супы, смузи), — объяснила Денисова.

Диетолог добавила, что петрушка также содержит много витамина В9 (фолиевая кислота), который помогает в профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо того, эта зелень обладает полезным для гипертоников калием и другими минералами, а также уникальными антиоксидантами. Кроме этого, петрушка содержит менее 50 калорий, в основном это представленные пищевыми волокнами углеводы и вода.

Специалисты Роспотребнадзора ранее сообщили, что винегрет поможет улучшить обмен веществ и нормализовать работу кишечника. По словам экспертов, ингредиенты блюда сохраняют все полезные свойства, поскольку овощи для салата варятся в кожуре.