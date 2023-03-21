Названа опасность тревожных состояний при сердечно-сосудистых заболеваниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казалось бы, наступила долгожданная весна, самое время проводить больше времени на свежем воздухе и наслаждаться солнечными днями. Но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями начало весны – это очень непростой период, так как именно в это время происходят значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха. Эти два фактора считаются основными для оценки кардиорисков.

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной причиной смертности населения во всем мире. Каждый год от них умирает почти 18 млн. человек. Примерно в 30% случаев люди, страдающие ССЗ, уходят из жизни преждевременно, не достигнув 60-летнего возраста.

К главным причинами развития сердечно-сосудистой патологии относятся: нарастающий ритм жизни, стрессовые ситуации и нервное напряжение, неправильное питание, ненормированный рабочий график, нехватка отдыха, а также вредные привычки.

Как мы видим, вопрос смертности от ССЗ является очень актуальным не только для России, но и для всего мира.

Поэтому задачей современного здравоохранения является подбор адекватной терапии и обучение пациентов важности соблюдения режима приема назначенных препаратов для обеспечения снижения показателей смертности при данной патологии.

Ученые всего мира пытаются найти пути решения вопроса по снижению смертности при ССЗ. В России впервые подготовлен и издан практический документ для терапевтов - «Алгоритмы ведения пациентов с тревогой в практике терапевта», на основании которого всем терапевтам рекомендуется проводить диагностику тревожных расстройств у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и при выявлении тревожных расстройств в терапии обязательно использовать противотревожные препараты, такие как, например, Афобазол. Он не вызывает сонливости, привыкания и эффекта отмены, сочетается со многими лекарственными средствами и не снижает концентрацию внимания, что не маловажно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот документ – прорыв в терапии пациентов с ССЗ, так как своевременная диагностика и терапия тревожных расстройств у данной категории пациентов положительно влияет на течение и прогноз основного сердечно-сосудистого заболевания, снижая риск сердечно-сосудистых катастроф и смертельных исходов.

Тревожность – это не только социально-психологический фактор, такой как негативные эмоциональные и депрессивные состояния, но и психологическая проблема, которая часто возникает одновременно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, влияя на их прогрессирование и исход. По этой причине важно своевременно распознавать и лечить тревожные расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диагностика затрудняется тем, что симптоматика тревожных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний может совпадать. Для обнаружения таких состояний у пациентов удобно использовать тесты на выявление тревожности, например тест HADS.

Тревожные расстройства – это не только отрицательные эмоции в повседневных буднях, это заболевание, которое осложняет течение хронических болезней и являются самым распространенным у лиц с сердечно-сосудистой патологией. Частота их диагностики у пациентов кардиологического профиля колеблется в пределах от 20 до 60%. Улучшение эмоционального состояния и снижение тревожности важный аспект в лечении.

Не стоит ждать, когда тревожное состояние (беспокойство, бессонница) само пройдет, очень важно вовремя диагностировать и начать терапию такого расстройства.