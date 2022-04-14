Названа опасность чрезмерного употребления воды

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, что избыточное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека. Эксперт пояснил, что средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, или 1,2-1,5 литра жидкости в сутки. Он отметил, что при наличии хронических заболеваний это значение должно быть снижено, сообщает Пятый канал.

Средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки — это где-то 1,2-1,5 литра жидкости в сутки, — поделился Мышков.

Он добавил, что при попытке выпить больше жидкости, чем способен поглотить организм, возникнет рвотный рефлекс.

Врач-дерматовенеролог Полина Колчева ранее заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания. Она отметила, что кожа в ночное время должна дышать и отдыхать. Слишком частый уход при этом, по словам эксперта, может навредить.

Она добавила, что часто встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном. Она предупредила, что чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной.