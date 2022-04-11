Дерматовенеролог рассказала, зачем нужно умывать лицо перед сном

Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном обязательно, потому что от неправильного, недостаточного ухода на коже могут появиться высыпания. Он отметила, что кожа в ночное время должна дышать и отдыхать. Слишком частый уход при этом, по словам эксперта, может навредить, сообщает РИА Новости.

Перед сном обязательно нужно смывать макияж и умываться, так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать, — рассказала Колчева.

Она добавила, что часто встречаются высыпания, например, акне, которые появляются из-за того, что человек забывает умыться перед сном. Она предупредила, что чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной.

Специалист ранее заявил, что совместный приём витаминов и лекарственных средств может привести к обратному и опасному результату. По его словам, может произойти снижение эффективности препаратов и усиление проблемы с их усвоением. Он посоветовал принимать лекарственные препараты либо до приёма пищи, либо после. Эксперт при этом призвал обращать внимание на инструкцию по применению лекарственных препаратов.