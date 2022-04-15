Названа главная ошибка при похудении

Диетолог Алексей Калинчев заявил URA.RU, что успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а 20% — от физических нагрузок. По словам эксперта, если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить ещё больше лишнего веса. Он назвал заблуждением то, что полные люди потребляют пищу в больших объёмах.

В похудении 70–80% — вклад питания, а 20–30% — спорт. Если человек не скорректировал питание, пойдёт на спорт, то он, скорее всего, станет только толще, — поделился Калинчев.

Он пояснил, что из-за спортивных занятий увеличится аппетит, а вместе с ним и количество приёмов пищи. Диетолог указал на то, что если человек решил похудеть, то необходимо заменить простые углеводы сложными и перенести их до четырёх часов дня.

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков ранее рассказал, что избыточное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека. Эксперт пояснил, что средней концентрацией для здорового человека является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела в сутки, или 1,2–1,5 литра жидкости в сутки. Он отметил, что при наличии хронических заболеваний это значение должно быть снижено. Он добавил, что при попытке выпить больше жидкости, чем способен поглотить организм, возникнет рвотный рефлекс.