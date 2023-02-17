«Социальный инвалид»: психиатр об ужасной болезни Брюса Уиллиса Психиатр Шуров заявил, что болезнь Брюса Уиллиса остановить невозможно

Фото: imdb.com

Кадр из фильма «Крепкий орешек», Брюс Уиллис

Деменцию, которую врачи диагностировали у 67-летнего американского актера Брюса Уиллиса, уже невозможно остановить, несмотря на наличие препаратов, немного замедляющих процесс, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. Он пояснил, что у Уиллиса ранняя деменция, поскольку она чаще проявляется у людей за 70. Специалист указал, что спустя около 10 лет после постановки такого диагноза человек становится полностью беспомощным. Он подчеркнул, что болезнь ужасна тем, что человек становится безумным. Оружающим будет больно смотреть, во что превратился «крепкий орешек».

При деменции человек перестает приобретать новые знания, а старые разрушаются. Он актер, но уже не может учить роли, отрабатывать диалоги. В течение нескольких лет, иногда через 10 лет, пациент становится беспомощным, — рассказал врач.

Шуров пояснил, что человек с таким диагнозом может заблудиться спустя считаные минуты после выхода из дома, ухудшаются речевые навыки. На поздней стадии болезни человек перестает узнавать родственников. Он подчеркнул, что если поставлен диагноз деменция, значит критическая масса нейронов погибла.

Уиллис оставил актерскую карьеру, он социальный инвалид, позже станет физическим. Рональд Рейган (40-й президент США, умер в 2004 году. — NEWS.ru) тоже умирал в безумии, — пояснил врач.

Психиатр отметил, что человек не отдает себе отчет в том, что с ним происходит. Он ограничивает социальные контакты, затем становится беспомощным и большой обузой для семьи и окружающих.

[За больным] требуется постоянный присмотр. Деменция и дальше прогрессирует, она ужасна безумием, — резюмировал врач.

Ранее супруга актера Эмма Хеминг рассказала, что врачи диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию, которая не лечится. Она выразила надежду, что в скором времени медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться. Также она поблагодарила фанатов за любовь и поддержку супруга.