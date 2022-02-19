Назван способ отличить грипп, ОРВИ и «омикрон»-штамм

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, как отличить «омикрон»-штамм от гриппа и ОРВИ. По словам специалиста, это невозможно сделать без ПЦР-теста, пишет RG.ru.

Эпидемиолог пояснила, что все три заболевания могут проявляться с одинаковыми симптомами. В частности, признаки ОРВИ и гриппа также могут соотноситься с признаками «омикрона».

Грипп чаще даёт быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны «омикроном». Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела, — добавила Руженцова.

Она также не исключила возможность того, что коронавирус станет сезонным заболеванием, а его новые варианты «научатся» бороться с выработанным иммунитетом.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что у пациентов с постковидным синдромом могут наблюдаться скачки артериального давления. Подтверждением этому может стать отсутствие у человека физических или психоэмоциональных нагрузок, отметил эксперт.