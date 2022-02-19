Иммунолог предупредил о редком симптоме постковидного синдрома

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил URA.RU, что у пациентов с постковидным синдромом могут наблюдаться скачки артериального давления. Подтверждением этому может стать отсутствие у человека физических или психоэмоциональных нагрузок, отметил эксперт. По его словам, в таких случаях необходимо исключить другие заболевания для назначения соответствующей терапии.

Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражение сосудов, сердца, и головного мозга — это всё на каждом своём уровне может дать повышение артериального давления, — сообщил Крючков.

По его мнению, если эти симптомы наблюдались и раньше при сопутствующих заболеваниях, но ситуация ухудшилась, то эти признаки также можно отнести к постковидному синдрому.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт. С мнением специалиста согласился врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который отметил, что больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжёлых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от «омикрона».