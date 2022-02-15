Названа болезнь, которая ухудшает течение «омикрона»

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил URA.RU, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.

Если добавить ещё один фактор, который вызывает отёк слизистой бронхов, воспаление бронхов — это провоцирующий фактор, и астматики это всё будут переживать тяжелее, — объяснил Звонков.

С мнением специалиста согласился врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который отметил, что больные, страдающие астмой, находятся под большим риском тяжёлых осложнений от любой вирусной инфекции, в том числе от «омикрона».

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил эксперт. По его мнению, должен быть разработан новый специализированный подход к реабилитации пациентов.