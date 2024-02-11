Назван способ опознать опасные заболевания по боли в спине The Sun: боль в области поясницы может указывать на онкологию

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Боли в спине могут быть следствием целого ряда различных заболеваний, начиная защемлением нерва и заканчивая онкологией, сообщает The Sun. Как отмечают аналитики издания, определить недуг можно по локализации болевых ощущений.

Так, боль по бокам от позвоночника может указывать на заболевания почек, или поджелудочной железы. Воспаление в отделах толстого кишечника также может вызывать боли в этой области спины.

Дискомфортные ощущения в области позвоночника, как утверждают эксперты, могут быть следствием возникновения стеноза. Заболевание подразумевает дегенеративные изменения позвоночника и чаще всего поражает людей к 50 годам.

Боль в пояснице чаще проявляется с возрастом. Ее причиной может стать межпозвоночная грыжа. Кроме того, болевые ощущения в области поясницы могут быть признаком рака легких, молочной железы, желудочно-кишечного тракта и крови.

Боль между лопатками может указывать на защемление нерва. Это происходит, когда окружающие ткани оказывают слишком сильное давление на нерв, говорится в публикации.

Ранее онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев рассказывал, что первыми симптомами развития наиболее распространенных онкологических заболеваний являются, в частности, сильная утомляемость и резкое изменение веса. Также, по его словам, на развитие рака в организме могут указывать боли и возникновение подозрительных родинок.