Назван продукт, повышающий риск развития ишемической болезни сердца

Правильное питание может снизить риск развития ишемической болезни сердца и остановить увеличение веса, что приводит к сахарному диабету и повышенному артериальному давлению. Учёные с кафедры здоровья населения имени Наффилда Оксфордского университета выяснили, что люди, потребляющие более 50 граммов красного переработанного мяса в день, имеют повышенный на 18% риск развития ишемической болезни сердца, пишет Live 24.

Кафедра здоровья населения имени Наффилда Оксфордского университета провела обширный анализ собранных до настоящего момента данных, включая 13 исследований с участием более 1,4 миллиона людей. Предметом исследования стали сердечно-сосудистые заболевания, а также факторы, провоцирующие их риск, — сообщает издание.

При этом если речь идёт о красном непереработанном мясе, то риск возникновения недуга составляет всего 9%. Отмечается, что переработанным можно считать то мясо, которое было приготовлено при помощи сушения, копчения, соления или консервации. К такому мясу относятся сосиски, паштет, бекон и другие субпродукты.

Ранее диетолог Ирина Рыль рассказала, что значимую роль для работы человеческого организма играет селен, а дефицит этого вещества может привести к серьёзным проблемам и заболеваниям. При этом наибольшее количество селена содержится в бразильских орехах. Эксперт отметила, что дефицит вещества может стать причиной возникновения ишемической болезни сердца.