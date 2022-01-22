Назван продукт, который предотвращает ишемическую болезнь

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что значимую роль для работы человеческого организма играет селен, а дефицит этого вещества может привести к серьёзным проблемам и заболеваниям. При этом наибольшее количество селена содержится в бразильских орехах. Эксперт отметила, что дефицит вещества может стать причиной возникновения ишемической болезни сердца. Об этом сообщает РИА Новости.

Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы. Ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови, — заявила Рыль.

Диетолог добавила, что у людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена. В то время как употребление его в терапевтической дозе позволяет улучшить ситуацию. Селен защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Селеном также богаты устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что несмотря на популярность имбиря в период простудных заболеваний, его не стоит употреблять одновременно с приёмом некоторых лекарственных препаратов. Она отметила, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свёртываемости крови.