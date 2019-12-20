https://static.news.ru/photo/212359cc-24b2-11ea-a71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Врачи назвали новый симптом развития злокачественных опухолей в организме. По словам профессора Кристиана Байерла, заподозрить рак можно при чрезмерной потливости, особенно если она возникает по ночам.

Такое отклонение, по его словам, не является нормой. Прежде всего при потливости следует обратить внимание на работу щитовидной железы. Если этот симптом сочетается с жаждой, то это может указывать на развитие диабета. Если к этим признакам прибавляется повышенная температура тела и потеря веса, то это может быть сигналом онкологии, чаще всего лимфомы и лейкоза, отмечает сайт телеканала «Звезда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи вычислили первые признаки рака лёгких, которые способны заблаговременно предупредить о неполадках в организме. По словам медиков, о начинающемся онкологическом процессе в этом органе может свидетельствовать затяжной кашель, чувство усталости и потеря аппетита.