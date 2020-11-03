Назван фактор, влияющий на женскую смертность от коронавируса

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Данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) свидетельствуют о частых летальных исходах среди беременных женщин, заразившихся коронавирусом. Статистика, которую собирали с 22 января по 3 октября 2020 года, говорит о том, что смертность среди данной категории женщин в два раза выше, чем среди других женщин-пациентов.

Об этом сообщает The Washigton Post. Издание отмечает, что обследовалось более 19 тысяч беременных женщин, умерли 33 из них. Таким образом, смертность в данной категории составила 0,2%, что вдвое больше средней женской смертности.

Специалисты CDC повышенный риск связывают с возможными физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности. Речь идёт об учащении пульса и потреблении кислорода, снижении ёмкости лёгких, а также о сдвигах в иммунной системе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил: наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности. Вакцинирование после болезни в любом случае даст наибольшую защиту, отметил врач.