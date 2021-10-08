Нарколог назвал условия выживания после отравления суррогатным алкоголем

Человек может выжить после отравления суррогатным алкоголем при условии, что доза была небольшой и отравившийся не страдает хроническими заболеваниями, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник научного медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, психиатр-нарколог Олег Гончаров. Таким образом он прокомментировал массовое отравление в Оренбургской области, в результате которого погибли 17 человек и 16 были госпитализированы.

Эксперт отметил, что если человек выпил метиловый спирт, необходимо сразу вызвать скорую помощь, так как данное вещество представляет смертельную опасность.

Чаще всего пьют суррогаты на основе метилового спирта. Наш организм так устроен, что мы можем переработать только этиловый спирт. Любой другой для нас абсолютно смертелен практически в любых количествах. Спасёт только специализированная помощь в палате интенсивной терапии. И то шансы невелики. Конечно, пьют люди, безусловно, зависимые, испытывающие тягу и влечение, утратившие количественный и ситуационный контроль, — подчеркнул Гончаров.

Он отметил, что у подобных людей, «к сожалению, ещё и с головой не очень хорошо, видимо, потому что они не очень её берегут». Врач обратил внимание на то, что россияне травятся суррогатом при наличии «безумно дешёвой водки — около 240 рублей».

Что было под рукой, то и пили. Водку можно даже ночью купить. Конечно, нужно любое спиртное приобретать в специализированных магазинах, тогда всё будет нормально, по крайней мере в том смысле, ты не отравишься, хотя и этиловым спиртом можно отравиться до смерти, всё зависит от дозы. Организм не резиновый, его возможности не безграничны, — пояснил Гончаров.

Специалист добавил, что граждане «всегда пили, пьют и будут пить, употреблять наркотики», так как «это самый простой и лёгкий способ получить удовольствие». Иные способы, напомнил медик, спорт или путешествия, «нежные отношения», требуют больших ресурсов.

Попробуй всё это создай, получи удовольствие. Ещё и рискуешь — сегодня удовольствие, завтра — нет. А тут это работает, фармакология наука точная, эффект любого наркотика заведомо известен, и человек это знает. Когда он пьёт, то высвобождает свои собственные наркотики — бета-эндорфины. Поэтому для зависимого человека после дозы алкоголя все проблемы отодвигаются на задний план. Про это даже много анекдотов придумали, — рассказал нарколог.

Медик напомнил, что суррогатный алкоголь «бьёт» в первую очередь по печени и головному мозгу, однако до того же цирроза дело не дойдёт, так как человек умирает в первые часы или дни.

Ранее в Оренбургской области задержали трёх подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, от употребления которого умерли люди. В Орске обнаружен склад продукции и пункт производства и хранения нелегального алкоголя.

По данным на утро 8 октября, известно о 14 погибших и восьми пострадавших в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах Оренбургской области. Опасную жидкость пострадавшие приобрели с рук, поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет.