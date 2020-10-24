Нарколог: кодирование недопустимо при лечении алкоголизма

Кодирование является недопустимым методом лечения алкоголизма, такой способ не прописан в стандартах Минздрава РФ, заявил психиатр-нарколог Сергей Полятыкин.
Кодирование — недопустимая вещь, когда человека запугивают, что введено некое вещество, которое исключает употребление алкоголя, потому что приведёт к гибели человека или резкому ухудшению состояния, — отметил Полятыкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, «это ненаучный, не апробированный, неразрешённый метод, не имеющий доказательной базы своей эффективности».
Чтобы вылечить человека от алкогольной зависимости, его нужно поместить в наркологический стационар или реабилитационный центр. В таких учреждениях пациентам предоставляют медикаментозную, а также психологическую помощь. Также рекомендуется посещать группы анонимных алкоголиков, добавил Полятыкин.
Примечательно, что человека, не желающего бросать пить, невозможно положить в стационар насильно. Так, госпитализация человека без его согласия на сегодняшний день возможна только в случае, если тот представляет угрозу для себя или окружающих.
Ранее NEWS.ru писал, что хиромант Иван Громов рассказал, как по ладони распознать склонного к алкоголизму человека.
По его словам, на правой руке любителей выпить можно найти так называемую линию яда, или линию печени. Она располагается совсем близко к запястью.
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