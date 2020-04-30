Найдено новое средство от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8377c94-8b18-11ea-98f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Международная группа учёных установили, что антитела, полученные от лам, способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Коронавирус использует специальный белок, который позволяет ему атаковать клетки. Учёные решили соединить два вида антител, которые производятся в организме у лам. В итоге они получили средство, способное противостоять COVID-19.

Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2, — заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.

Исследование опубликовано в журнале Cell.

На сегодняшний день в мире выявлено 3 194 523 заражённых коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 973,5 тысячам человек, скончались более 227 тысяч. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения не нашла связи между прививками и защищённостью от COVID-19. В качестве примера эксперты назвали Китай, где 99% населения привито от различных заболеваний.