Найдено новое средство от COVID-19

Международная группа учёных установили, что антитела, полученные от лам, способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.
Коронавирус использует специальный белок, который позволяет ему атаковать клетки. Учёные решили соединить два вида антител, которые производятся в организме у лам. В итоге они получили средство, способное противостоять COVID-19.
Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2, — заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.
Исследование
На сегодняшний день в мире выявлено 3 194 523 заражённых коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 973,5 тысячам человек, скончались более 227 тысяч. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.
Как ранее информировал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения не нашла связи между прививками и защищённостью от COVID-19. В качестве примера эксперты назвали Китай, где 99% населения привито от различных заболеваний.
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