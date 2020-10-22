На предприятия могут вернуть медицинские пункты

https://static.news.ru/photo/85ee79f6-1505-11eb-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин рассказал о работе над законопроектом, посвящённом стимуляции к ведению здорового образа жизни граждан и заботе о здоровье населения. По его словам, ответственными за это должны быть не только медики, а общество в целом.

Один из основных пунктов законопроекта посвящён охране здоровья на предприятиях. Говорин считает, что каждое предприятие должно разрабатывать программу с указанием активностей работодателя по сохранению здоровья сотрудников.

Напомню о системе производственной медицины времён СССР, когда на заводах были не просто медпункты, а целые медицинские подразделения, занимающиеся персональной профилактикой разного рода профессиональных заболеваний. К этому нужно возвращаться, — заявил депутат, чьи слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, законопроект позволяет работодателям включать в штат медработников, создавать медицинские подразделения, открывать медкабинеты. И это, убеждён Говорин, лишь первый шаг.

Ранее NEWS.ru сообщал о призыве зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуться к обсуждению вопроса сокращённого рабочего графика. Минтруд назвал положительными моментами такой инициативы то, что такой переход при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию.