Мясников рассказал, нужно ли принимать витамин С при простуде
Врач Мясников: приём витамина С при простуде необязателен
Сергей Попов
Сергей Попов
07:33, 02 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о витамине С и оценил необходимость его принимать при простуде и гриппе. Своё мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников отметил, что существуют различные точки зрения. В одни научных работах говорится о том, что витамин С бесполезен для профилактики простуды и гриппа, в других утверждается, что он ускоряет выздоровление.
Нужно ли? Я скажу — неправильно... Можно ли дополнительно? Я бы сказал — можно, <...> на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше. А вот нужно ли обязательно принимать — нет, обязательно не нужно, — сказал Мясников.
Ранее он назвал саму главную ошибку россиян в разгар пандемии. По словам Мясникова, многие граждане даже при незначительном повышении температуры тела обращаются в поликлинику. Однако делать это нужно только тогда, когда температура поднимается выше 38 градусов. Мясников призвал россиян проявлять благоразумие, при симптомах ОРВИ терпеливо соблюдать домашний режим и не создавать лишнюю нагрузку на амбулаторные службы.