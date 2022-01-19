Мясников рассказал о главной ошибке россиян в разгар волны «омикрона»

При симптомах ОРВИ лучше соблюдать домашний режим, а в медицинское учреждение обращаться только при температуре выше 38 градусов. Об этом в своём Тelegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что получил СМС-сообщение о росте числа заболевших COVID-19 в Москве и что при недомогании можно посетить врача в поликлинике без записи. По мнению Мясникова, таким вариантом следует пользоваться лишь в определённых случаях.

Зачем при симптомах ОРВИ и температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждёте от такого обращения? Чтобы вас успокоили, заверили, что всё хорошо, и дали те же капельки в нос и парацетамол, — поинтересовался медик.

По мнению Мясникова, наплыв такого рода пациентов может создать сложности для эффективной работы амбулаторных служб.

Понимаю: мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверений, что всё будет хорошо, — констатировал он.

Врач призвал людей проявить благоразумие и справляться с ОРВИ, как все делали это раньше: нужны домашний режим и терпение. Недомогание продлится 3–4 дня, отметил доктор.

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