Мясников рассказал, когда нельзя использовать антибиотики
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:08, 25 октября 2021
Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от приёма антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что при бесконтрольном применении подобные лекарства перестают действовать.
У вас болит горло — вам нельзя антибиотики, бронхит — вам не надо антибиотики. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может это неинфекционный [бронхит], потому что в большинстве случаев это неинфекционный, — отметил врач.
Он уточнил, что также антибиотики противопоказаны при гайморите.
Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите её в домашних условиях, — пояснил Мясников.
По его мнению, для первичного лечения бронхита антибиотики также не рекомендуются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал самые вредные для сердца лекарственные препараты. Наиболее кардиотоксичными средствами являются те, что применяются для химиотерапии. Он добавил, что вред сердцу могут нанести при неправильном применении нестероидные противовоспалительные препараты.