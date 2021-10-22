Мясников рассказал, когда нельзя использовать антибиотики

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Заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказала, что на ранних этапах развития гипертонии давление можно снизить без помощи лекарств. При лишнем весе, например, надо скорректировать массу тела, а также отказаться от вредных привычек, дал советы врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Если артериальное давление повышается один-два раза в неделю, можно понять и выявить причину этих повышений. На этом этапе немедикаментозная терапия показана, она может быть достаточно эффективной. В первую очередь это...