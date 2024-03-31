Мясников раскрыл новые подходы в лечении стенокардии Мясников: стенокардию можно лечить лекарствами от подагры и ингибиторами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентов, страдающих стенокардией, можно лечить лекарствами от подагры и различными ингибиторами, поскольку далеко не каждому из них подойдет операция по установке специальных стентов в коронарные артерии, заявил телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале. Вместо этого они могут воспользоваться целым спектром препаратов, способных нормализовать энергетический метаболизм или уменьшить напряжение миокарда.

По словам эксперта, например, можно использовать ингибиторы позднего тока ионов натрия, что позволит снизить потребление кислорода при напряжении миокарда. Это позволит снизить количество приступов и уменьшить риски инфаркта, а также попутно выровнять уровень сахара в крови. Ингибиторы позднего тока ионов натрия также могут служить заменой для бета-блокаторов при их противопоказании. Но есть и обратный эффект — препараты с таким эффектом могут и сами провоцировать аритмию.

Также можно использовать препараты для нормализации энергетического метаболизма клеток при их гипоксии. Мясников отметил, что споры касательно таких средств все еще есть — их применяют в странах Европы, но не в США. Кроме того, некоторые специалисты предпочитают применять средства от подагры.

Да-да, лекарство для лечения подагры! Улучшает защитную функцию сосудистой стенки, уменьшает оксидативный стресс. Может применяться как дополнение к стандартной терапии, — пояснил он.

Ранее стало известно, что овсяная или рисовая каша на завтрак поможет защитить слизистую желудка и активировать внутреннюю детокс-систему. Рацион питания рекомендуется менять, если появляются высыпания или чувствуется дискомфорт в работе органов ЖКТ.