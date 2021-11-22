Мясников назвал запрещённые продукты при простуде и гриппе

При простуде и гриппе нельзя употреблять алкоголь, а также пить «лошадиные» дозы витамина C, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Специалист советует во время болезни пить клюквенный сок и чай с мёдом, а также не ограничивать себя в питании.

Чего нельзя? Нельзя алкоголь. Как только ты подумал: «а не выпить ли мне рюмочку?», значит, выздоравливаешь, — объяснил он.

При недомогании, по словам теледоктора, будет полезно пить куриный бульон, богатый цинком и магнием, а также тёплые напитки, в частности клюквенный сок и чай с мёдом. Есть при этом нужно «всё, что в вас лезет».

Мясников также подчеркнул, что при простуде лучше воздержаться от «лошадиных» доз витамина C. По его словам, несмотря на распространённое мнение, он не ускоряет процесс выздоровления.

Ранее Александр Мясников перечислил лекарства-пустышки, которые часто выписывают пациентам в поликлиниках. При этом он отметил, что медики делают подобные назначения вовсе не из-за жажды денег, предлагаемых некоторыми фармкомпаниями, а из-за незнания, так как обладают низкой квалификацией.