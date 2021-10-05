Мясников назвал способ снизить риск развития остеопороза

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников назвал способ снизить риск развития распространённой среди пожилых людей болезни — остеопороза. В эфире программы «О самом главном» медик рассказал: нужно с детства заниматься спортом и стараться больше двигаться.

По словам Мясникова, остеопорозом чаще страдают женщины в «менопаузальном возрасте». Частым проявлением заболевания, как отметил врач, является сгорбленность.

Кость начинает размываться, становится хрупкой и пористой, уже не держит. К этому есть определённые риски, — пояснил медик.

Мясников подчеркнул: чтобы предотвратить возникновение остеопороза, лучше всего с детства заниматься спортом. Телеведущий пояснил, что костная масса закладывается до 15 лет, и если человек в этот период мало двигается, то уже к 40 годам костная масса у него начнёт теряться естественным путём. При этом Мясников отметил: чем ниже будет её уровень, тем быстрее человек достигнет болезненного состояния.

Соответственно, чем ниже исходная точка, тем быстрее человек достигнет болезненного состояния. А если заниматься физкультурой, двигаться, вести здоровый образ жизни, <...> то масса костная нарастает. Она всё равно начнёт падать, но ей значительно дольше времени надо дойти до патологических пределов, и это можно предотвращать, — подчеркнул телеведущий.

Ранее Мясников развеял популярный миф об «эликсире молодости» из воды и перекиси водорода. По его словам, если выпить этот напиток, приготовленный в неправильных пропорциях, можно нанести вред здоровью. Вместо приготовления сомнительных эликсиров специалист советует заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек.