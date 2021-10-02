Мясников предостерёг от употребления «эликсира молодости»

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об «эликсире молодости» из воды и перекиси водорода. По его словам, если выпить этот напиток, приготовленный в неправильных пропорциях, можно нанести вред здоровью. Об этом медик заявил в эфире онлайн-платформы «Смотрим».

Певица Маша Распутина недавно рассказала, что ей помогает сохранить молодость употребление натощак шести стаканов тёплой воды с добавлением перекиси водорода. По мнению Мясникова, этот рецепт не просто бесполезен, он может нанести вред здоровью.

Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо, — сказал теледоктор.

Вместо приготовления сомнительных эликсиров специалист советует заниматься спортом, не переедать и отказаться от вредных привычек.

Ранее Мясников заявил, что кофе является эффективным средством для профилактики некоторых видов онкологии. Он посоветовал употреблять этот напиток, чтобы избежать рака печени. Также врач добавил, что кофе также помогает при таких заболеваниях, как остеопороз (утрата кальция в костях), подагра, рак простаты и многих других.