Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

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Для поддержания здоровья женщинам имеет смысл употреблять в пищу продукты с содержанием кальция в сочетании с витамином D. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Для получения кальция он посоветовал включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок, а для восполнения нормы витамина D — употреблять печень трески.

Ещё один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности — фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1»

Теледоктор отметил, что для здоровья женщины помимо прочего важна выработка гормона эстрогена. Его можно повысить за счёт употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока.

Кроме этого Мясников рекомендовал женщинам регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников отверг связь между бюстгальтером и развитием рака груди