Мурашко заявил о готовности к новому этапу испытаний вакцины «Спутник V»

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи готов приступить к следующему этапу пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующие документы для получения разрешения медики подали в Минздрав страны. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам главы ведомства, в настоящее время идёт наработка промышленных серий и контроль качества,
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.
Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.
В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.
Добавьте наши новости в избранные источники