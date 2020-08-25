Мурашко заявил о готовности к новому этапу испытаний вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/4c4a737c-e6b5-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи готов приступить к следующему этапу пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующие документы для получения разрешения медики подали в Минздрав страны. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, в настоящее время идёт наработка промышленных серий и контроль качества, пишет РИА Новости.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.

Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.