Мурашко анонсировал две новые вакцины от COVID-19

В России доклинические испытания проходят две новые вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента Владимира Путина. Они были созданы на разных платформах, но работают по аналогичному принципу, передаёт ТАСС.

Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания, — сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, несмотря на то что вакцины были созданы на различных платформах, принцип их действия аналогичен.

Ранее стало известно, что назальная вакцина от коронавируса российского производства будет иметь меньше побочных эффектов, чем инъекционная. Как сообщила эпидемиолог Елена Бурцева, препарат позволит создать местный иммунитет в носу, через который как раз зачастую проникает вирус.

Для назальной вакцинации будут актуальны те же правила, что и для обычной прививки. Её не станут применять, когда у пациента есть признаки заболевания, например, температура.