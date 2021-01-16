Можно ли с помощью гимнастики для лица помолодеть на 10 лет

Старение неизбежно, и любая красота с возрастом меркнет. Появляются морщины, овал лица становится нечётким, а кожа обвисает. Чтобы отсрочить старость, женщины идут на всё — дорогая косметика, инъекции и аппаратные процедуры. Многие тратят половину зарплаты на поддержание своей красоты. Эксперты рассказали NEWS.ru об альтернативном способе стать моложе и красивее. Для этого нужны только пальцы рук и немного терпения.
В России набирает обороты фейсфитнес — комплекс упражнений для подтяжки мышц и кожи овала лица, выведения лишней жидкости из организма и регенерации тканей. Как рассказала NEWS.ru специалист по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес, при помощи несложных упражнений женщина глубоко за 30 лет сможет выглядеть на 25.
Например, с помощью простого упражнения можно сократить число морщин на лбу: нужно положить на него пальцы перпендикулярно полу, немного зажать мышцы. После этого начать поднимать и опускать брови. Пальцами нужно оказывать сопротивление этому процессу. Для достижения эффекта необходимо делать минимум три подхода ежедневно. Верный признак того, что процесс нужно завершать — ощущение жжения. Аналогичные упражнения существуют для всех зон лица.
С помощью фейспластики можно улучшить цвет лица, избавиться от мешков под глазами, убрать морщины на лбу и под глазами, ликвидировать носогубные складки. Как сообщила эксперт, существует как минимум два способа освоить фейсфитнес. Первый — обучаться манипуляциям самостоятельно, по курсам из Сети и учебным пособиям. Второй — записаться на сеанс к специалисту. Он будет приводить лицо в порядок, параллельно обучая нужным техникам.
Обычное лицо с морщинами выражает недовольство и неприятие самого себя. Занимаясь фейспластикой, вы обретаете новое, живое состояние. Лицо становится более располагающим, живым, кожа сияет. Уходят зажимы и заломы.
Между тем фейсфитнес помогает справиться далеко не со всеми проблемами кожи лица, сообщила NEWS.ru врач-косметолог Изабелла Айрапетова. Упражнения бессильны и даже вредны для верхней зоны — межбровья, лба и глаз, утверждает специалист. Они могут ухудшить состояние кожи и прибавить пару лет.
Фейсфитнес укрепляет мышцы. Сильные мышцы верхней трети — это глубокие морщины. Вводя ботокс в зону лба или межбровья, мы, наоборот, расслабляем мышцы, тем самым сокращая морщины.
Против фейсфитнеса нижней части лица эксперт «ничего не имеет». Упражнения помогут сократить носогубные складки, улучшить овал лица, немного убрать отёчность, считает врач. Это всё достигается за счёт укрепления и проработки мышц.
В Сети распространены курсы, которые обещают за 10 сеансов исправить недостатки внешности. Косметолог убеждена, что за такое короткое время эффекта не достичь.
Упражнения нужно делать на регулярной основе. Как занятия в фитнес-клубе. Если прекратить, всё быстро вернётся на свои места, — сообщила Айрапетова.
Чтобы выглядеть молодо, также важно соблюдать правильный рацион. В первую очередь на лице «отражается» нехватка жидкости. Кожа становится тусклой и дряблой, никакие косметические процедуры и гимнастика не помогут. Косметолог советует употреблять в сутки 30 мл чистой воды на 1 кг веса. Кофе и чаем её заменять нельзя.
Главный «враг» кожи лица — это сахар. По словам Айрапетовой, пациенты, которые его исключают из рациона, молодеют на глазах. Вещество содержит в своём составе свободные радикалы — неустойчивые атомы, которые могут повреждать клетки, вызывая преждевременное старение.
Курение сигарет также не лучшим образом влияет на состояние кожи. Продукты горения создают гипоксию в тканях (кислородное голодание). Их питание нарушается, цвет лица становится тусклым, а кожа обвисает. Человек начинает быстро стареть.