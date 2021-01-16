Можно ли с помощью гимнастики для лица помолодеть на 10 лет

Старение неизбежно, и любая красота с возрастом меркнет. Появляются морщины, овал лица становится нечётким, а кожа обвисает. Чтобы отсрочить старость, женщины идут на всё — дорогая косметика, инъекции и аппаратные процедуры. Многие тратят половину зарплаты на поддержание своей красоты. Эксперты рассказали NEWS.ru об альтернативном способе стать моложе и красивее. Для этого нужны только пальцы рук и немного терпения.

В России набирает обороты фейсфитнес — комплекс упражнений для подтяжки мышц и кожи овала лица, выведения лишней жидкости из организма и регенерации тканей. Как рассказала NEWS.ru специалист по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес, при помощи несложных упражнений женщина глубоко за 30 лет сможет выглядеть на 25.

Например, с помощью простого упражнения можно сократить число морщин на лбу: нужно положить на него пальцы перпендикулярно полу, немного зажать мышцы. После этого начать поднимать и опускать брови. Пальцами нужно оказывать сопротивление этому процессу. Для достижения эффекта необходимо делать минимум три подхода ежедневно. Верный признак того, что процесс нужно завершать — ощущение жжения. Аналогичные упражнения существуют для всех зон лица.

С помощью фейспластики можно улучшить цвет лица, избавиться от мешков под глазами, убрать морщины на лбу и под глазами, ликвидировать носогубные складки. Как сообщила эксперт, существует как минимум два способа освоить фейсфитнес. Первый — обучаться манипуляциям самостоятельно, по курсам из Сети и учебным пособиям. Второй — записаться на сеанс к специалисту. Он будет приводить лицо в порядок, параллельно обучая нужным техникам.

Обычное лицо с морщинами выражает недовольство и неприятие самого себя. Занимаясь фейспластикой, вы обретаете новое, живое состояние. Лицо становится более располагающим, живым, кожа сияет. Уходят зажимы и заломы. Сандра Кордеро Гонсалес специалист по фейспластике, автор методики омоложения специалист по фейспластике, автор методики омоложения

Между тем фейсфитнес помогает справиться далеко не со всеми проблемами кожи лица, сообщила NEWS.ru врач-косметолог Изабелла Айрапетова. Упражнения бессильны и даже вредны для верхней зоны — межбровья, лба и глаз, утверждает специалист. Они могут ухудшить состояние кожи и прибавить пару лет.

Фейсфитнес укрепляет мышцы. Сильные мышцы верхней трети — это глубокие морщины. Вводя ботокс в зону лба или межбровья, мы, наоборот, расслабляем мышцы, тем самым сокращая морщины. Изабелла Айрапетова врач-косметолог и дерматовенеролог врач-косметолог и дерматовенеролог

Против фейсфитнеса нижней части лица эксперт «ничего не имеет». Упражнения помогут сократить носогубные складки, улучшить овал лица, немного убрать отёчность, считает врач. Это всё достигается за счёт укрепления и проработки мышц.

В Сети распространены курсы, которые обещают за 10 сеансов исправить недостатки внешности. Косметолог убеждена, что за такое короткое время эффекта не достичь.

Упражнения нужно делать на регулярной основе. Как занятия в фитнес-клубе. Если прекратить, всё быстро вернётся на свои места, — сообщила Айрапетова.

Чтобы выглядеть молодо, также важно соблюдать правильный рацион. В первую очередь на лице «отражается» нехватка жидкости. Кожа становится тусклой и дряблой, никакие косметические процедуры и гимнастика не помогут. Косметолог советует употреблять в сутки 30 мл чистой воды на 1 кг веса. Кофе и чаем её заменять нельзя.

Главный «враг» кожи лица — это сахар. По словам Айрапетовой, пациенты, которые его исключают из рациона, молодеют на глазах. Вещество содержит в своём составе свободные радикалы — неустойчивые атомы, которые могут повреждать клетки, вызывая преждевременное старение.

Курение сигарет также не лучшим образом влияет на состояние кожи. Продукты горения создают гипоксию в тканях (кислородное голодание). Их питание нарушается, цвет лица становится тусклым, а кожа обвисает. Человек начинает быстро стареть.