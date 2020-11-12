Москвичи стали лидерами по потреблению антидепрессантов

https://static.news.ru/photo/78051888-2421-11eb-a374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сентябре — октябре Москва стала регионом, где покупают больше всего антидепрессантов. Так, за период в городе продали свыше 274 тысяч упаковок таких препаратов на общую сумму 259,89 млн рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Отмечается, что жители столицы купили на 15,4% больше упаковок антидепрессантов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тогда как в других лидирующих по продажам регионах количество купленных упаковок сократилось. В частности, в Московской области (103 тысячи, −8,1%), Санкт-Петербурге (58 тысяч, −12,5%), Краснодарском крае (42 тысячи, −16,5%) и Ростовской области (35 тысяч, −12,6%).

Примечательно, что в Москве также на 5,6% выросли продажи ноотропных препаратов, стимулирующих мозговые функции. В городе купили 882 тысячи упаковок таких средств.

В целом жители России стали реже покупать антидепрессанты (1,22 млн упаковок за период, −14,2%) и ноотропы (7,09 млн упаковок, −8,5%).

Россияне продолжают испытывать страх и тревогу на фоне пандемии коронавируса. Это вынуждает их покупать антидепрессанты, рассказал NEWS.ru психотерапевт Владимир Файнзильберг. По его словам, лидерство столицы по продажам таких препаратов объясняется многомиллионным населением и первенством города по числу заболевших инфекцией.

Следовательно, реакция людей, которые читают эти цифры и слушают их по радио, читают в средствах массовой информации и видят по телевизору, вызывает такую тревогу и обеспокоенность. Кроме того, нужно учитывать, что большие города всегда являются центром, где формируются так называемые неврозы большого города. Неврозы большого города отличаются от других неврозов именно преобладанием тревоги и снижением настроения, — пояснил врач.

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