В Госдуме предложили давать работникам оплачиваемые выходные при депрессии

Депрессия стала одной из главных причин падения работоспособности людей в современном мире. Однако в нашей стране работодатели не считают психическое расстройство поводом для снисходительного отношения: от заболевших сотрудников они требуют той же эффективности, какую ожидают от здоровых. В Госдуме предлагают исправить ситуацию и официально разрешить россиянам брать оплачиваемые выходные дни, если они вдруг стали страдать депрессией. Почему текущей осенью эта инициатива может быть особенно актуальной, выяснял NEWS.ru.

Страдающим депрессией россиянам предлагают давать оплачиваемые выходные дни при наличии заключения врача о диагнозе. Депутатский запрос с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову направил депутат Госдумы Алексей Кобилев.

предоставлено пресс-службой

По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 615 млн человек сталкиваются с симптомами депрессивных или тревожных расстройств, отметил парламентарий в документе. Причём такие недуги представляют собой одну из основных причин утраты трудоспособности: ежегодные потери глобальной экономики из-за них оцениваются ВОЗ более чем в $1 трлн. В России же косвенный ущерб вследствие психических заболеваний эквивалентен 1% ВВП.

Что касается частных случаев, экономические потери, которые несёт конкретная организация, начинаются уже с появлением у сотрудников первых признаков психических расстройств; как следствие, снижается производительность труда, повышается количество взятых обманом больничных и прогулов, возрастает риск злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами, что колоссально снижает работоспособность и продуктивность. Алексей Кобилев депутат Государственной думы депутат Государственной думы

В европейских странах количество отпусков и больничных, связанных с психологическими проблемами, составляет 30–50% от общего числа, отметил депутат. При этом в России о подобных болезнях говорить не принято, и они традиционно не признаются причиной для отгула: присущий многим гражданам материализм не позволяет взглянуть на депрессию как на осязаемую и серьёзную проблему.

В результате человек с простудой берёт больничный и остаётся дома до выздоровления, а сотрудник с депрессией продолжает ходить на работу и пытается выполнять свои обязанности, подчеркнул Кобилев.

Исследования Организации экономического сотрудничества и развития показали: производительность труда сотрудника, находящегося в состоянии депрессии, снижается в четыре раза, добавил парламентарий. Кроме того, из-за таких проблем у персонала растёт число всевозможных чрезвычайных происшествий: по причине сниженной концентрации люди допускают критические ошибки в работе.

Прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист (заключение врача-психотерапевта) с подтверждённым диагнозом «депрессивное (и/или тревожное) расстройство», в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации, — говорится в депутатском запросе.

Депрессия убивает

По данным ВОЗ, в современном мире депрессия вышла на второе место среди причин потери трудоспособности после сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. Прежде врачи не считали недуг медицинским диагнозом и связывали его проявления с особенностями личности, капризностью и нежеланием работать.

Как отметил эксперт, есть два типа депрессии — невротическая и классическая.

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Первый вид встречается чаще всего и протекает в более лёгкой форме. Обычно она связана с какой-либо ситуацией: человека обидели, оскорбили, ему недоплатили, произошёл конфликт с друзьями или на работе. Сопровождается заболевание колебаниями настроения, нежеланием что-либо делать с утра, однако к вечеру активность может повышаться. Такое расстройство лечат при помощи психотерапевта.

По словам Файнзильберга, врач может предоставить человеку больничный, если состояние отвечает трём критериям. Это, в частности, сниженное настроение на протяжении более чем одной недели, двигательная и интеллектуальная заторможенность.

Единолично психотерапевт может оформить лист нетрудоспособности в совокупности не более чем на шесть дней. В случае необходимости его действие продлевает врачебно-контрольная комиссия. В среднем такой период продолжается 15–30 дней — за это время человек проходит курс лечения.

Заметно более коварна «чёрная» или классическая депрессия. Она не зависит от конкретной ситуации и может возникать циклично — в зависимости от времени года.

Она погружает человека в глубокую печаль, тоску. Тревога уходит на задний план, но появляется неприятное ощущение в груди или голове. Человек теряет способность усваивать нечто новое. У него возникают проблемы с понимаем и чтением уже известного и пройденного материала. У человека появляется ощущение, как он сам говорит, тупости. Очень часто на первый план выходят симптомы обездвиженности — вплоть до так называемого меланхолического раптуса, когда больной находится в постели, отказывается полностью от еды, питья, ни с кем не общается. Владимир Файнзильберг психотерапевт психотерапевт

Если в течение нескольких недель человеку с недугом не оказана помощь, то возможны два варианта развития событий: либо болезнь отступает, либо больной умирает — замедляются все жизненные процессы в организме. «Чёрная» депрессия редко возникает на фоне какого-либо психического заболевания и лечится в условиях стационара.

«Подруга» пандемии

Как отметил психотерапевт Владимир Файнзильберг, количество случаев депрессии вырастает осенью — в послеотпускной период, совпадающий со временем снижения солнечной активности и ухудшением погоды. Причём в этом году ситуация усугубляется событиями, связанными с пандемией коронавируса.

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То, что сейчас осень, а самое главное — обострение коронавируса, ограничение передвижения, использование масок, перчаток — это всё вызывает не только депрессию, но и депрессию, связанную с тревогой. То, что характерно для жителей больших городов, где большое скопление людей. Возникает такое непонятное чувство — когда это закончится, отсутствие перспектив, нет понимания того, что происходит, нет конкретных планов, — пояснил он.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда Олег Шеин полагает, что при депрессии нет смысла выделять дополнительные выходные дни.

У людей много разных проблем. Я веду приём избирателей каждую субботу. Ко мне приходят на протяжении многих лет по 30–40 человек. И ни разу с такой ситуацией люди не приходили, и писем на эту тему я тоже не получал. Может быть, в том числе по той причине, что с депрессиями сталкиваются практически все люди. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Существуют трудности в диагностике депрессии, в отличие, например, от нервного истощения. При этом точно неизвестно, насколько негативное настроение мешает человеку работать — такое состояние имеет разные степени и может быть как просто плохим, так и доходить до отчаяния, заключил Шеин в беседе с NEWS.ru.