Москвичей призвали надевать четыре слоя одежды в мороз

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Чтобы не замёрзнуть и не заболеть в 30-градусные морозы, которые надвигаются на Москву, врач посоветовал жителям города надевать одежду в четыре слоя. А также не забывать про защиту рук и шеи — причём лучше надевать варежки на перчатки.

Такое мнение выразил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Чтобы предотвратить риски морозной погоды, необходимо носить одежду, рассчитанную на низкие температуры. Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоёв, — сообщил эксперт.

Он призвал брать с собой шарф, даже если кажется, что он лишний. Человек может попасть на продуваемую улицу, и шарф окажется очень кстати.

Шапка или платок должны быть плотными и непродуваемыми, и закрывать уши полностью.

А вот обувь желательно носить свободную, чтобы ноге было тепло, но не давило даже в тёплом носке.

В Московском регионе температура воздуха в ночь с 8 на 9 февраля упадёт до -30 градусов, писал ранее NEWS.ru. В столице будет около 25–27 градусов мороза.