Министр здравоохранения подписал приказ о возобновлении диспансеризации

https://static.news.ru/photo/634db6c8-c285-11ea-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров. Они были приостановлены три месяца назад из-за эпидемии коронавируса.

7 июля министром подписан приказ 685н, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России, это внесение изменений в 198-й приказ по временному порядку организации медпомощи, где мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведение профилактических осмотров и диспансеризации, — заявила директор департамента организации медпомощи Минздрава Екатерина Каракулина.

Она уточнила, что Минздрав подготовил методические рекомендации о поэтапном возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации.

Ранее Михаил Мурашко подчеркнул, что диспансеризация возвращается в те регионы и населённые пункты, где эпидобстановка спокойная. Возобновить медосмотры необходимо для того, чтобы планово начать выявлять заболевания у людей.

Проведение диспансеризации среди взрослых приостановили 6 апреля на фоне пандемии COVID-19. Постановление правительства по этому вопросу действует до 31 декабря 2020 года. В апреле Минздрав также поставил на паузу плановую вакцинацию детей и взрослых и рекомендовал гражданам перенести обращение за плановой медицинской помощью, если нет прямой угрозы здоровью и жизни.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, 174 пациента с COVID-19 погибли. Полностью, по данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели 7 752 человека. Всего на сегодняшний день с начала эпидемии в РФ выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 из них закончились летальным исходом, выздоровели 489 068 пациентов, писал NEWS.ru.