МГУ и центр вирусологии «Вектор» создают группу для поиска вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/3cb1d84e-831c-11ea-8369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

МГУ имени Ломоносова и Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создадут рабочую группу для разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявил 20 апреля ректор вуза Виктор Садовничий.

Договорился с «Вектором» и его гендиректором Ринатом Максютовым, что их наработки по созданию вакцины могут быть проанализированы и обработаны с применением супервычислений супервычислителя. Самого мощного в Московском [государственном] университете. Создаём рабочую группу. Со среды начнём совместную работу по поиску вакцины, — цитирует ТАСС ректора МГУ.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания вакцины Минздрава России от COVID-19 могут начаться с 1 июня. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что к концу мая планируется завершить весь комплекс доклинических испытаний и перейти к следующему этапу. При этом эксперт отметил, что названные сроки не являются окончательными и могут измениться.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.