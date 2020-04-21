Ничего лишнего: медики посоветовали худеть, чтобы избежать коронавируса

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Похудение может снизить вероятность негативного протекания коронавирусной инфекции COVID-19 в случае заражения. Об этом предупредили медики.

Они обратили внимание на то, что более 90% имели сопутствующие заболевания, при которых коронавирус стал «спусковым крючком». Речь идёт о таких недугах как болезни сердца, лёгких, диабет и ряд других.

Большое значение имеет и фактор лишнего веса. При избыточной массе тела лёгким становится труднее снабжать кислородом важнейшие органы тела — сердце, печень, почки и другие. Вероятность их отказа в этом случае существенно возрастает. Поэтому стройные люди легче переносят инфекцию, пишет «МедикФорум».

Как показало исследование, проведённое в Университете Нью-Йорка, ожирение заняло второе место среди факторов высокой смертности от COVID-19, пропустив вперёд только преклонный возраст. Отчасти этим объясняется и высокая степень распространения инфекции среди американцев: не менее 35% населения страны страдают от ожирения, а в целом лишний вес имеют более половины граждан.

Эксперты уже заявили, что осенью возможна вторая волна пандемии, а вакцину учёные не обещают раньше 2021 года. Поэтому одним из способов обезопасить себя, советуют медики, может стать похудение.

По состоянию на утро 21 апреля в мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.

В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что исследование китайских учёных не подтвердило эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против коронавируса.