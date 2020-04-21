Медики назвали главные вещества для здоровья лёгких во время пандемии

https://static.news.ru/photo/4c919344-83b7-11ea-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существует несколько витаминов и минералов, защищающих лёгкие от вирусов и обеспечивающих хорошее состояние органов. Медики выделяют 8 основных микроэлементов, умеренное потребление которых особенно важно во время пандемии COVID-19.

Первым в списке идёт кальций, необходимый для правильного функционирования лёгочной ткани. Он содержится в молочных продуктах. Далее — магний — для профилактики спазмов гладкой мускулатуры и расслабления бронхов. Его запасы восполняются кунжутом, тыквой, гречкой.

Специалисты советуют вспомнить про йод, известный противомикробными свойствами. В рацион стоит включить морепродукты, хотя бы морскую капусту, пишет портал «Медикфорум». Жирные кислоты омега-3 снижают интенсивность воспалительных процессов, влияют на восстановление клеток лёгких и всей дыхательной системы.

На сосуды благотворно влияют флавоноиды. Они присутствуют в грушах, яблоках, чесноке, куркуме, перце чили, имбире. Медики также призвали добавить в меню продукты, богатые витаминами А, С, В6 и Е.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антиоксиданты и питательные вещества, которые содержатся в стебле сельдерея, приносят большую пользу для здоровья. Врачи назвали причины, почему его стоит употреблять в пищу каждый день