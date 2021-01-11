Популярную добавку к чаю назвали убийцей раковых клеток

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Экстракт бергамота способен положительно влиять на ход лечения онкологических заболеваний, считают сотрудники Университета Калабрии и Университета Солфорда. По их мнению, он содержит вещества брутьеридин и мелитидин, ингибирующие ферменты холестерина и способствующие уничтожению и прекращению деления стволовых клеток раковых опухолей.

Эксперты отметили, что в отличие от современных медикаментов из группы статинов, бергамот не имеет серьёзных побочных эффектов. Учёные также заявили, что на основе простейшей добавки к чаю можно разработать новые нетоксичные лекарственные средства для борьбы с онкологией, передаёт портал ScienceDirect.

Медики добавили, что некоторые виды раковых заболеваний начинаются с образования белого налёта или язвы. Специалистам всё ещё неизвестны точные причины, провоцирующие рак ротоглотки, но есть факторы, которые увеличивают риск возникновения заболевания. В первую очередь это курение (в том числе пассивное), оно провоцирует возникновение рака в 60% случаев. Употребление алкоголя становится причиной болезни в 30% случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «сибирский гриб бессмертия» восхитил китайцев. Речь идёт о берёзовом грибе чага. Его свойства поразили одного из юзеров портала Sina, работающего в основном на аудиторию в КНР. Автор материала отметил, что чага — универсальное средство, укрепляющее иммунитет, служит профилактикой заболеваний, помогает заживлению ран и отпугивает комаров.