«Сибирский гриб бессмертия» восхитил китайцев

Как минимум 11 человек погибли в результате нападения неизвестных на западе Пакистана. Ещё три человека пострадали.

Инцидент произошёл в провинции Белуджистан. Жертвами стали работники угольной шахты, которые были похищены 2 декабря неустановленными злоумышленниками и затем расстреляны. Пострадавшие госпитализированы. Информации о том, насколько серьёзные ранения они получили,...