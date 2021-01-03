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«Сибирский гриб бессмертия» восхитил китайцев

11:59, 03 января 2021

«Сибирский гриб бессмертия» восхитил китайцев. Речь идёт о берёзовом грибе чага. Его свойства поразили одного из юзеров портала Sina, работающего, в основном, на аудиторию в КНР. Автор материала отметил, что чага — универсальное средство, укрепляющие иммунитет, служит профилактикой заболеваний, помогает заживлению ран и отпугивает комаров.

Пользователь напомнил, в Поднебесной растёт похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтению продукту из РФ, а товарооборот между двумя государствами в данной сфере за последние годы превысил миллиард рублей, говорится в публикации.

Чагой даже можно подкрепиться — она прекрасно удовлетворяет голод и восстанавливает физическую энергию. Многие люди, живущие в лесах Сибири, долго живут благодаря тому, что регулярно употребляют чагу, — говорится в посте.

Материал дополняется...

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