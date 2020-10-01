Медики из США назвали смертельную опасность электронных сигарет

Использование вейпов и электронных сигарет может нанести лёгким серьёзные повреждения. Врачи даже придумали специальный диагноз для такого поражения организма — EVALI (повреждение лёгких, возникшее из-за употребления электронных сигарет или вейпинга).
У заболевших диагностируется рвота, диарея, кашель и высокая температура тела. Многие пациенты с таким диагнозом попадают в отделения интенсивной терапии.
Проблемы с лёгкими возникают из-за использования нестандартных парительных смесей, содержащих тетрагидроканнабинол и психоактивные соединения. Они схожи с веществами, которые содержатся в марихуане. Жидкости для вейпов часто содержат ацетат витамина Е. Он используется в качестве конденсирующего компонента. Именно с этим медики связывают появление EVALI.
Как
На фоне пандемии коронавирусной инфекции медики обращают внимание, что вероятность заражения COVID-19 у использующих вейпы молодых людей в пять раз выше, чем у некурящих.
NEWS.ru писал, что сигареты и IQOS могут ощутимо подорожать после увеличения в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен