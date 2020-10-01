Медики из США назвали смертельную опасность электронных сигарет

https://static.news.ru/photo/77183890-040c-11eb-9cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование вейпов и электронных сигарет может нанести лёгким серьёзные повреждения. Врачи даже придумали специальный диагноз для такого поражения организма — EVALI (повреждение лёгких, возникшее из-за употребления электронных сигарет или вейпинга).

У заболевших диагностируется рвота, диарея, кашель и высокая температура тела. Многие пациенты с таким диагнозом попадают в отделения интенсивной терапии.

Проблемы с лёгкими возникают из-за использования нестандартных парительных смесей, содержащих тетрагидроканнабинол и психоактивные соединения. Они схожи с веществами, которые содержатся в марихуане. Жидкости для вейпов часто содержат ацетат витамина Е. Он используется в качестве конденсирующего компонента. Именно с этим медики связывают появление EVALI.

Как сообщает MedicalXpress, больше всего случаев поражения лёгких врачи зафиксировали в США в сентябре 2019 года. Тогда число заболевших равнялось 2,8 тысячи человек, скончались 68 пациентов. После принятия мер по регулированию рынка электронных испарителей число случаев EVALI резко сократилось.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции медики обращают внимание, что вероятность заражения COVID-19 у использующих вейпы молодых людей в пять раз выше, чем у некурящих.

NEWS.ru писал, что сигареты и IQOS могут ощутимо подорожать после увеличения в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты.