Медик объяснила, как помочь себе если подавился Врач Овнанян: кашель поможет избавиться от инородного тела в дыхательных путях

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Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала в разговоре с NEWS.ru о способах самопомощи при попадании инородного тела в дыхательные пути. Специалист отметила, что в первую очередь необходимо успокоиться и начать интенсивно кашлять.

Если вы подавились, и рядом никого нет, первое, что необходимо сделать, это начать кашлять. Основной защитный механизм нашего организма поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей, — сказала Овнанян.

Специалист добавила, что кашлять нужно интенсивно, а для усиления эффекта можно согнуться. Подавлять позывы или пытаться достать застрявший предмет пальцами нельзя. Если этот способ не помогает, то у человека остается около 1,5 минуты на то, чтобы воспользоваться другим подходом.

Найдите плоскую узкую поверхность (например, спинка стула) и перегнитесь через нее так, чтобы живот был над линией перегиба. Расслабьте ноги резко навалитесь на предмет. Давление из живота через диафрагму в легкие вытолкнет инородное тело, — сказала врач.

Еще одним способом является прием Геймлиха. Нужно сжать руку в кулак, приложить чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх. Овнанян добавила, что этот прием является более эффективным, когда его применяет другой человек, находясь сзади.

А вообще, если вы понимаете, что серьезно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь, — заключила специалист.

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