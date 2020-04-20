Медик напомнил, как не заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5c5a1f02-8309-11ea-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук Игорь Степанян назвал несколько простых правил, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

По его словам, главное держать социальную дистанцию с людьми. Кроме того, необходимо часто мыть руки и промывать нос солёной морской водой — такая жидкость может смыть вирус механически, передаёт телеканал «Звезда».

Социальное дистанцирование — это способ не заразиться, чтобы не нужно было лечиться от коронавируса. Тогда никакого вопроса о лечении не возникает, — подчеркнул он.

Также в местах массового скопления людей нужно надевать маску.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли — 405.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели — свыше 615 тысяч.