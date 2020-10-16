Мантуров: производство медицинских масок в РФ выросло до 20 млн штук в день

https://static.news.ru/photo/fb69d86c-0fb8-11eb-bf21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские производители на сегодняшний день могут выпускать порядка 20 млн медицинских масок в сутки, сообщил глава Минпромтогра РФ Денис Мантуров на форуме «Биотехмед».

По медицинским маскам мы нарастили максимальные производственные мощности — почти 20 млн штук мы можем производить в сутки. Хоть такого объёма не нужно, мощности точно оцифрованы, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что производства, создающие связанную с пандемией продукцию, на данный момент работают на пониженных мощностях от 50 до 80% от максимально возможных, и этого ресурса хватает, чтобы покрывать текущий спрос.

Ранее NEWS.ru писал, что 16 октября суточный прирост по числу выявленных случаев заражения COVID-19 впервые превысил отметку в 15 тысяч человек.