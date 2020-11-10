Малышева заявила о пользе аспирина в борьбе с коронавирусом

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» сообщила о том, что употребление аспирина может помочь организму справиться с коронавирусом.
Она отмечает, что такие выводы следуют из исследований, которые проводят специалисты в США.
Один из участников телешоу кардиолог Симон Мацкеплишвили подтвердил, что пациенты, регулярно принимающие аспирин, проще переносят заболевание и быстрее исцеляются.
Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция лёгких, — сообщил он.
Медики отметили, что аспирин не оказывает прямого воздействия на коронавирус, но может помочь организму пациента бороться с болезнью, в том числе за счёт предотвращения образования тромбов.
При этом участники телешоу призвали принимать препарат с осторожностью и не давать его детям. Перед тем как начать приём аспирина, необходимо проконсультироваться с врачом, отмечают они.
Ранее NEWS.ru писал, что Елена Малышева