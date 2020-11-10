Малышева заявила о пользе аспирина в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4c2ecd6c-2368-11eb-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» сообщила о том, что употребление аспирина может помочь организму справиться с коронавирусом.

Она отмечает, что такие выводы следуют из исследований, которые проводят специалисты в США.

Один из участников телешоу кардиолог Симон Мацкеплишвили подтвердил, что пациенты, регулярно принимающие аспирин, проще переносят заболевание и быстрее исцеляются.

Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция лёгких, — сообщил он.

Медики отметили, что аспирин не оказывает прямого воздействия на коронавирус, но может помочь организму пациента бороться с болезнью, в том числе за счёт предотвращения образования тромбов.

При этом участники телешоу призвали принимать препарат с осторожностью и не давать его детям. Перед тем как начать приём аспирина, необходимо проконсультироваться с врачом, отмечают они.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Малышева назвала три самых действенных продукта питания, которые помогают защититься от осложнений при заболевании коронавирусом.