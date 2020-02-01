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Теледоктор Елена Малышева считает, что не нужно опасаться коронавирусной инфекции. Врач считает, что эта болезнь является «одной из самых слабых инфекций», которые обрушивались на человечество.

Малышева уверена, что шумиху вокруг вируса поднимают исключительно для того, чтобы заработать на этом деньги.

Кто-то играет на бирже, маски все раскупили. Фармкомпании ликуют. Много есть игроков в этом мире, — цитирует теледоктора канал «360».

Также Малышева рассказала, какими методами можно защититься от этой болезни. В частности, необходимо мыть руки, промывать нос и чихать в локоть или одноразовую салфетку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Университета Ланьчжоу получили снимки лёгких китаянки, у которой три дня назад диагностировали коронавирус. Изменения в органах пациентки можно было спутать с обычной пневмонией