Малышева рассказала, почему опасно пить родниковую воду

https://static.news.ru/photo/395ae9dc-5f63-11eb-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева раскритиковала употребление родниковой воды из-за присутствующих там инфекций. По словам медика, в природные водоёмы справляют нужду животные, вода в родниках может стать источником самых опасных заболеваний.

Речь о родниковой воде зашла в связи с темой отравления сотен людей питьевой водой из-под крана в Буйнакске, которую теледоктор подняла в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале . Малышева по видеосвязи расспросила одну из женщин, ребёнку которой стало плохо после школы. Вначале мать грешила на столовскую еду, но сын сказал, что пил в школе только чай, а после уже стало ясно, что речь идёт об отравлении водой, которая стала источником инфекции из-за прорыва канализационных стоков.

У ребёнка поднялась температура, он жаловался на боль в животе, порядка десяти дней у школьника не прекращалась диарея. Мать призналась, что давала пить ребёнку родниковую воду, так как не доверяет бутилированной воде. Это вызвало возмущение теледоктора.

Как люди не понимают, что это источник инфекций! Такая вода может стать источником дизентерии, кишечной палочки и прочих заболеваний! — с возмущением воскликнула доктор.

По словам врача, приём родниковой воды, да ещё в период отравления, может только усугубить состояние человека и принести ещё больший вред, чем могло бы быть изначально. Возможно, и диарея у отравившегося ребёнка длилась поэтому десять дней, предположила врач.

Елена Малышева рекомендовала ни в коем случае не увлекаться такими экологическими предпочтениями и не пить родниковую воду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закатки, которые ежегодно делают миллионы россиянок, оказывается, могут нести в себе смертельную опасность. Дело в том, что с некоторыми корнеплодами (морковью, свёклой, луком) в консервацию может попасть возбудитель ботулизма. Об этом сообщила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.