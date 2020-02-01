Теледоктор Елена Малышева советует тем, кто чувствует себя несчастным, брать пример с Путина и заниматься спортом. Президент, говорит врач, сталкивается со стрессами всё время, но спорт помогает ему получить порцию эндорфинов.
Посмотрите на нашего президента — он каждый день, каждую минуту находится в тяжелейшей стрессовой ситуации. И он каждый день занимается спортом. Эта привычка гарантирует ему высокий уровень стресс-лимитирующих систем и настоящей биохимии устойчивости, — рассказала врач.
Ощущение счастья — это результат биохимии мозга, разъясняет теледоктор. Можно иметь семью, работу, деньги и быть при этом совершенно несчастным.
Люди бывают несчастными, когда у них есть всё и ещё больше, — цитирует Малышеву ФАН.
И для того, чтобы стать счастливее и не реагировать на стрессы, нужно заниматься спортом. Если занятия будут регулярными, в организме начнут вырабатываться эндорфины, которые обладают антистрессовым действием.
Также Малышева советует для ощущения счастья есть побольше клетчатки. Она способствует выработке в организме «гормона счастья» — серотонина. Правильная микрофлора кишечника тоже относится к «биохимии счастья».
Ранее NEWS.ru сообщал, что индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет. Только 42% опрошенных назвали себя счастливыми, несчастными оказались 18%, а остальные не смогли определиться с ответом.