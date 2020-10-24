Малышева назвала основания для вызова скорой помощи во время COVID

https://static.news.ru/photo/a70c9a72-16af-11eb-85a7-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: malysheva.live/instagram.com

В период пандемии коронавируса скорая помощь, как и вся система здравоохранения, перегружена. При этом подавляющее большинство поступающих туда звонков исходит от паникующих россиян. Об этом заявила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева.

В ходе прямого эфира в Instagram она отметила, что из-за лавины вызовов от просто испуганных людей без помощи медиков рискуют остаться те, кто по-настоящему в ней нуждается. Малышева перечислила симптомы, при наличии которых действительно следует вызывать скорую.

К таковым относятся температура выше 38,5 градуса, которую не удаётся снизить путём приёма жаропонижающих лекарств. Одышка в состоянии покоя, если она при разговоре не позволяет закончить предложение. Насыщение крови кислородом ниже 90%, нарушение и потеря сознания.

Малышева также добавила, что людям, которые заразились COVID-19, но у них отсутствуют все указанные симптомы, следует лечиться на дому.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 16,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего количество заболевших в стране превышает 1,5 млн. Из них жертвами инфекции стали более 26 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева назвала три «суперпродукта», помогающие избежать осложнений при коронавирусе — печень трески, бразильский орех и устрицы. Они содержат большое количество витамина D, цинка, а также способствуют усилению естественных «убийц» вирусов — макрофагов.