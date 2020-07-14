На одно лицо: учёные выяснили, почему некоторые люди не различают знакомых

https://static.news.ru/photo/6a316988-c5b6-11ea-a456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Гарвардской медицинской школы в Бостоне раскрыли возможную причину возникновения лицевой агнозии. Это расстройство характеризуется тем, что человек не способен различать лица даже знакомых людей.

Такое явление также называют прозопагнозией, или «слепотой» лица. При этом проблемы с распознаванием испытывают примерно 2% населения Земли. Им лица окружающих кажутся одинаковыми, пишет Cortex.

Специалисты изучали заболевание в течение многих лет. Основной версией считалось нарушение зрительного восприятия. Однако люди с прозопагнозией хорошо справляются с тестами на зрительную идентификацию различных предметов. Во время нового испытания группа учёных предположила, что неспособность узнать человека связана с трудностями при извлечении информации из памяти.

Учёные поставили эксперимент, в котором участвовали 60 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Половина из них страдала лицевой агнозией в течение всей жизни. Каждому участнику показали по 60 изображений незнакомцев. Затем снимки продемонстрировали ещё раз, добавив к набору 60 новых. Участники эксперимента классифицировали лица как ранее увиденные или встречающиеся в первый раз.

Добровольцы без прозопагнозии ожидаемо справились с заданием лучше. Впрочем, и люди со «слепотой» смогли верно определить многие лица, которые видели в первой части эксперимента. Однако исследователи обратили внимание на то, что граждане с диагнозом не могут вспомнить профессию, имя, семейное положение и хобби знакомых им людей. Так учёные пришли к выводу, что в мозгу «слепых» на лица возникает лишь смутное ощущение знакомства без деталей в памяти.

По мнению специалистов, результаты изысканий приблизили к более полному пониманию процессов запоминания, а также к их связи со зрительным восприятием.

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