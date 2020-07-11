Учёные сообщили об эффективности плацебо при хронических болях

https://static.news.ru/photo/13d8ad60-c37e-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: JESHOOTS/pexels.com

Британские учёные из Манчестерского университета выяснили, что люди с хроническими болями могут снизить интенсивность страданий с помощью не анальгетиков, а плацебо со схожим эффектом.

Научные специалисты провели исследование, в котором приняли участие 60 с остеоартрозом и 79 — с фибромиалгией, заболеваниями, которые сопровождаются ощутимым болевым синдромом. В контрольную группу вошли 98 относительно здоровых людей. В ходе эксперимента учёные втирали больным нейтральный крем. В одних случаях мазь представлялась как «лечебная», а в других — недейственной. Потом пациентов подвергали воздействию лёгких лазерных лучей, которые имитируют хронические боли. Участников процесса британские исследователи просили оценить, насколько эффективно «действует» крем на поражённые места, а боль облегчается от «лечения».

У испытуемых усиливали эффект снижения интенсивности боли при помощи вспышек света с частотой 10 герц, что соответствовало частоте альфа-колебаний коры головного мозга. Колебания этих волн, как было доказано ранее, имеет анальгетическое воздействие.

Эффект от применения нейтрального крема оказался положительным. И пациенты, испытывающие боли, и волонтеры отмечали снижение интенсивности болей, а иногда и полное от них избавление, отмечается в работе.

Как сказал профессор Манчестерского университет Энтони Джонс, результаты эксперимента внушают оптимизм.

Мы показали, что люди с хроническими болями могу влиять на их интенсивность, не прибегая к анальгетикам, — заметил Джонс.

Вэл Дербишер из группы поддержки больных фибромиалгией Salford подчеркнул, что описанный метод можно использовать широко, так как плацебо работает без побочных эффектов, передаёт журнал Pain, издаваемый Международной ассоциацией по исследованию боли.

Как ранее писал NEWS.ru, канадским учёным из Университета Макгилла удалось добиться лёгкого психоделического эффекта у участников эксперимента, которые принимали плацебо. Для этого пришлось четко контролировать все возможные побочные переменные: общую атмосферу экспериментальной комнаты и ожидания участников от самого исследования.