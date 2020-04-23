«Лёгкие окаменевают»: врач рассказал о пациентах с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/af4b0944-85b4-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Шалагин из московской ГКБ № 31 считает, что заражение коронавирусом в России случается в основном в магазинах. Там люди не соблюдают дистанцию.

Размышлениями о проблеме на своей странице в Instagram поделилась его подруга. Она отметила, что большинство россиян верит «в идиотские теории заговоров и разные вбросы», сообщает MK.RU.

При этом, ссылаясь на рассказы партнёра, она уверяет, что защитные костюмы медиков рвутся и они заклеивают дырки скотчем. В масках тяжело дышать, поэтому многие врачи «на свой риск срывают их во время работы».

Реаниматолог рассказал ей о том, что рассуждать о низкой опасности коронавирусной инфекции нового типа можно лишь до тех пор, пока не увидишь заражённых в тяжёлом состоянии.

Лёгочная ткань словно окаменевает, я никогда не видел на практике таких лёгких. Пациенты в реанимации отказываются лежать на животе, приходится вчетвером переворачивать их, — цитирует женщина своего партнёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания. Они показали, что он не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Также у лекарства нашли сильный побочный эффект, из-за которого несколько испытуемых вынуждены были прекратить приём.